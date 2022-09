Il nuovo libro di Alexsandar Hemon e l‘ossessione di raccontare le proprie origini (Di martedì 20 settembre 2022) «Quante volte… abbiamo parlato dei Buddenbrook, poi di quelle grandi famiglie che avevamo alle spalle, che sono la sola cosa di cui si vuole sapere, di cui si vorrebbe scrivere. Di questi ultimi lembi di famiglie – isole miracolose in questo mondo di orride relazioni carnali – ultime ali degli edifici perfetti sui quali un tempo era scritto Dominus providebit». Così scriveva Cristina Campo, e chi potrebbe darle più ragione di Alexsandar Hemon, che il 30 agosto 2022 compare in Italia con un libro dal titolo “I miei genitori”? Edito da Crocetti e tradotto da Gianni Pannofino, vuole essere senz’altro un memoir, ma anche la testimonianza diretta e indiretta di un tempo che non esiste più, che ci è appartenuto per pura casualità – perché l’ambiente in cui siamo nati e cresciuti non è dato di sceglierlo – e proprio per questo brilla di una ... Leggi su linkiesta (Di martedì 20 settembre 2022) «Quante volte… abbiamo parlato dei Buddenbrook, poi di quelle grandi famiglie che avevamo alle spalle, che sono la sola cosa di cui si vuole sapere, di cui si vorrebbe scrivere. Di questi ultimi lembi di famiglie – isole miracolose in questo mondo di orride relazioni carnali – ultime ali degli edifici perfetti sui quali un tempo era scritto Dominus providebit». Così scriveva Cristina Campo, e chi potrebbe darle più ragione di, che il 30 agosto 2022 compare in Italia con undal titolo “I miei genitori”? Edito da Crocetti e tradotto da Gianni Pannofino, vuole essere senz’altro un memoir, ma anche la testimonianza diretta e indiretta di un tempo che non esiste più, che ci è appartenuto per pura casualità – perché l’ambiente in cui siamo nati e cresciuti non è dato di sceglierlo – e proprio per questo brilla di una ...

