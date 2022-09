Giovinazzo | incidente sulla statale | morto 36enne di Trani Deceduto stamattina

(Di martedì 20 settembre 2022) Nella notte lo scontro per cause da dettagliare fra un’auto ed una moto. Accaduto nel tratto della strada16 bis in territorio di. Ilresidente a, il quale conducevavla motocicletta, ferito in maniera gravissima è stato trasportato al policlinico di Bari.. L'articolodi proviene da Noi Notizie..

NoiNotizie : Giovinazzo (#Bari): incidente sulla statale, morto 36enne - baritoday : Impatto contro un'auto sulla 16 bis a Giovinazzo: motociclista 36enne perde la vita -

L'impatto, violentissimo pare a causa dell'alta velocità, è avvenuto sulla 16 bis a, all'altezza di Cola Olidda. Il motociclista, morto sul corpo, si sarebbe schiantato ...tragico. ......chiuso il tratto compreso tra Bitonto e Molfetta in direzione Pescara a causa di un, ... uscita obbligatoria a Bitonto, immettersi sulla SP88 Bitonto -in direzione, ...Nella notte lo scontro per cause da dettagliare fra un’auto ed una moto. Accaduto nel tratto della strada statale 16 bis in territorio di Giovinazzo. Il 36enne residente a Trani, il quale conducevavla ...Uno schianto micidiale a ridosso di un'auto. La violenza di quell'impatto e le lesioni, rivelatesi fatali, non hanno lasciato scampo ad un 36enne residente a Trani. L'incidente ...