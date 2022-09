Costa Concordia | dall' orologio di Schettino ai giubbotti di salvataggio | un libro racconta quel che resta del naufragio della nave

HP9aE5AGUk3MOxa : RT @repubblica: Costa Concordia, dall'orologio di Schettino ai giubbotti di salvataggio: un libro racconta quel che resta del naufragio del… - MilenaLazzaroni : RT @repubblica: Costa Concordia, dall'orologio di Schettino ai giubbotti di salvataggio: un libro racconta quel che resta del naufragio del… - LuciaDiMartin16 : RT @repubblica: Costa Concordia, dall'orologio di Schettino ai giubbotti di salvataggio: un libro racconta quel che resta del naufragio del… - repubblica : Costa Concordia, dall'orologio di Schettino ai giubbotti di salvataggio: un libro racconta quel che resta del naufr… - gazzettaparma : Dieci anni dopo -

la Repubblica

Più di dieci anni dopo il naufragio che costò la vita a 32 persone, lanon esiste più, il relitto è stato raddrizzato, smantellato e in gran parte riciclato. Restano però gli oggetti, ...È successo dopo il disastro della. È capitato dopo i delitti di Cogne e di Avetrana. Anche per il crollo del ponte Morandi a Genova e di recente per la tragedia della Marmolada. Capita ogni volta che una qualsiasi ... Costa Concordia, dall'orologio di Schettino ai giubbotti di salvataggio: un libro racconta quel che resta del… La sera del 13 gennaio 2012 la Costa Concordia, con 4229 persone a bordo, colpisce un basso fondale davanti all’Isola del Giglio. Tre ore dopo la nave da crociera è adagiata su un lato a pochi metri d ...Il lavoro di ricerca di Alessandro Gandolfi che ha recuperato e fotografo gli oggetti che avevano equipaggio e passeggeri la sera del 13 gennaio 2012 ...