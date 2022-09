ALEX ZANARDI DIMESSO DALL’OSPEDALE DOPO L’INCENDIO

(Di martedì 20 settembre 2022)è ritornato a casa76 giorni dalche aveva danneggiato i macchinari per la sua assistenza a casa. Giannettore Bertagnoni, il primario del reparto di riabilitazione dell’ospedale San Bartolo di Vicenza, doveera ricoverato, ha dichiarato che il paziente è stato stabilizzato e quindi gli è stato concesso di tornare a casa per continuare le cure. L’ex pilota di Formula 1 potrà ora continuare le sue terapie neurologiche e fisiche a casa, per proseguire la riabilitazionel’incidente del 19 giugno 2020, quando, durante una gara di handbike, ha perso il controllo del suo mezzo, invadendo il senso di marcia opposto e scontrandosi contro un camion. Delle sue condizioni si sa ben poco: nel 2021, la moglie aveva dichiarato chenon ...

lucianonobili : Alex #Zanardi è tornato a casa dopo 76 giorni di ricovero. E continua a lottare come solo lui sa fare. Un’altra dim… - fanpage : Zanardi ha lasciato il centro specializzato di Vicenza ed è tornato a casa Forza Alex ??? - repubblica : Alex Zanardi torna a casa: e' stato dimesso dall'ospedale di Vicenza 76 giorni dopo il ricovero nel reparto riabili… - adapallai : RT @P_M_1960: Alex Zanardi è stato finalmente dimesso. Adesso si trova tra le mura di casa. Il nostro principale obiettivo, ha spiegato il… - Sport_Fair : Arrivano buone notizie per Alex #Zanardi: è stato dimesso dall'ospedale di Vicenza -

... dopo che un incendio aveva coinvolto i pannelli fotovoltaici della sua villa , compromettendo i macchinari che gli servono per l'assistenza in casa e il percorso riabilitativo,torna a ...è stato dimesso dall'ospedale San Bortolo di Vicenza ed è tornato a casa, 76 giorni dopo il secondo ricovero nel reparto riabilitativo. Un periodo durante il quale il 55enne ex pilota ...Alex Zanardi lascia per la seconda volta l'ospedale di Vicenza . L'ex pilota è stato dimesso oggi dal reparto di riabilitazione dell'ospedale ...Alex Zanardi ha lasciato per la seconda volta l’ospedale di Vicenza ed è tornato a casa, a Noventa Padovana. L’ex pilota è stato dimesso dal reparto di riabilitazione dell’ospedale vicentino San Borto ...