Valery Polyakov è morto, il cosmonauta russo aveva 80 anni: suo il record di permanenza nello spazio

Valery Polyakov, il cosmonauta detentore del record mondiale di permanenza nello spazio in un singolo volo, è morto in Russia a 80 anni. Tra il 1994 e il 1995 trascorse 437 giorni e 18 ore sulla stazione spaziale Mir.

