Uomini e Donne anticipazioni, puntata del 20 settembre: soddisfazione per Ida Platano, aspettava questo momento da anni (Di lunedì 19 settembre 2022) Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi che va in onda nel primo pomeriggio, è pronto a regalarci tantissime novità per quest’anno. Se sei un appassionato dello spettacolo non puoi perdere la lettura di questo articolo dove potrai scoprire le anticipazioni della puntata del 20 settembre 2022! Prima puntata Uomini e Donne: le anticipazioni per lo show del 20 settembre 2022 Chi sarà seduto nel trono Over? Quale dei personaggi tanto amati dai telespettatori sarà confermato? A queste domande risponderà la puntata di Uomini e Donne del 20 settembre 2022 che andrà in onda domani alle ore 14.45.Per non rovinare la sorpresa ai ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 19 settembre 2022), il programma di Maria De Filippi che va in onda nel primo pomeriggio, è pronto a regalarci tantissime novità per quest’anno. Se sei un appassionato dello spettacolo non puoi perdere la lettura diarticolo dove potrai scoprire ledelladel 202022! Prima: leper lo show del 202022 Chi sarà seduto nel trono Over? Quale dei personaggi tanto amati dai telespettatori sarà confermato? A queste domande risponderà ladidel 202022 che andrà in onda domani alle ore 14.45.Per non rovinare la sorpresa ai ...

TeresaBellanova : Il Mezzogiorno è centrale nello sviluppo del Paese, per questo diciamo no a chi vuole riscrivere il Pnrr che garant… - Pontifex_it : Di fronte al mistero dell’infinito che ci sovrasta e ci attira, le religioni ci ricordano che siamo creature: non s… - trash_italiano : Manca una settimana a Uomini e Donne. - ParliamoDiNews : Chi è Virginia Stablum: Biografia, Età, Lavoro, Uomini e Donne e Miss Universe Italy #19Settembre #RealityShow… - bedel1945 : Le donne egiziane sfidano la società in sella a 2 ruote Viaggiando in scooter o in moto, infrangono tabù in una soc… -