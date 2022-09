Tra i problemi del Chelsea il Mail inserisce il prestito di Ampadu allo Spezia (Di lunedì 19 settembre 2022) È il Daily Mail a fare il punto sulla situazione del Chelsea e sul gravoso compito che aspetta il nuovo tecnico Graham Potter, che ha sì elogiato i suoi giocatori («hanno dato tutto», «hanno attaccato bene») – così si fa – ma che per il Mail è «ben consapevole dei problemi da risolvere» dopo un pareggio europeo (quello contro il Salisburgo) che, nonostante tutto, non può che essere definito deludente, almeno dal punto di vista del risultato che nel calcio per fortuna conta ancora a qualcosa. Quali sono questi problemi? Il Daily Mail li analizza da vicino: «Fin dal primo minuto, mercoledì sera, la maggiore intensità e velocità di gioco del Chelsea è stata visibile a tutti. Nel passato, i Blues sono stati talvolta improduttivi e noiosi da guardare, lasciando assopire i ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 settembre 2022) È il Dailya fare il punto sulla situazione dele sul gravoso compito che aspetta il nuovo tecnico Graham Potter, che ha sì elogiato i suoi giocatori («hanno dato tutto», «hanno attaccato bene») – così si fa – ma che per ilè «ben consapevole deida risolvere» dopo un pareggio europeo (quello contro il Salisburgo) che, nonostante tutto, non può che essere definito deludente, almeno dal punto di vista del risultato che nel calcio per fortuna conta ancora a qualcosa. Quali sono questi? Il Dailyli analizza da vicino: «Fin dal primo minuto, mercoledì sera, la maggiore intensità e velocità di gioco delè stata visibile a tutti. Nel passato, i Blues sono stati talvolta improduttivi e noiosi da guardare, lasciando assopire i ...

