Star Wars: The Acolyte: Charlie Barnett si unisce al cast della serie (Di lunedì 19 settembre 2022) Una nuova Star si unisce al cast di The Acolyte, la nuova serie thriller ambientata nell'universo Star Wars: Charlie Barnett, noto per Russian Doll. Dopo le recenti acquisizioni, un ulteriore membro si aggiunge al cast già annunciato di The Acolyte, la nuova serie Disney+ ambientata nell'universo di Star Wars: Charlie Barnett, noto soprattutto per il suo ruolo nel titolo Netflix Russian Doll. La notizia sull'aggiunta del'attore è stata divulgata da The Hollywood Reporter, secondo il quale Charlie Barnett sarebbe nelle fasi finali di negoziazione con Lucasfilm. Le Star ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 settembre 2022) Una nuovasialdi The, la nuovathriller ambientata nell'universo, noto per Russian Doll. Dopo le recenti acquisizioni, un ulteriore membro si aggiunge algià annunciato di The, la nuovaDisney+ ambientata nell'universo di, noto soprattutto per il suo ruolo nel titolo Netflix Russian Doll. La notizia sull'aggiunta del'attore è stata divulgata da The Hollywood Reporter, secondo il qualesarebbe nelle fasi finali di negoziazione con Lucasfilm. Le...

