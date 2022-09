Spezia, Macia: “Qui per portare questa società ad un altro livello” (Di lunedì 19 settembre 2022) Eduardo Macia ha pronunciato le sue prime parole da direttore dell’area tecnica dello Spezia. Queste le sue impressioni: “Avevo l’opportunità di tornare nel calcio sin da subito dopo l’esperienza con il Bordeaux. Ma ho reputato più intelligente fermarmi, scegliere bene il prossimo progetto. Non troppo tempo fa mi hanno contattato gli emissari dei Platek e mi hanno raccontato del progetto Spezia. Mi hanno fatto capire la loro visione e le loro ambizioni. Non rimane che lavorare. Le parole vanno veloci ed i fatti vanno più lenti. Se le parole vanno troppo lontano, i fatti non li raggiungeranno mai”. Lo spagnolo arriva al posto di Riccardo Pecini ed ha firmato un contratto quadriennale: “Se mi chiedi di vincere la domenica dopo, va bene anche un contratto di un anno. Ma se dobbiamo far crescere questa ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022) Eduardoha pronunciato le sue prime parole da direttore dell’area tecnica dello. Queste le sue impressioni: “Avevo l’opportunità di tornare nel calcio sin da subito dopo l’esperienza con il Bordeaux. Ma ho reputato più intelligente fermarmi, scegliere bene il prossimo progetto. Non troppo tempo fa mi hanno contattato gli emissari dei Platek e mi hanno raccontato del progetto. Mi hanno fatto capire la loro visione e le loro ambizioni. Non rimane che lavorare. Le parole vanno veloci ed i fatti vanno più lenti. Se le parole vanno troppo lontano, i fatti non li raggiungeranno mai”. Lo spagnolo arriva al posto di Riccardo Pecini ed ha firmato un contratto quadriennale: “Se mi chiedi di vincere la domenica dopo, va bene anche un contratto di un anno. Ma se dobbiamo far crescere...

