Sampdoria, la società ragiona sul futuro di Giampaolo: i nomi per sostituirlo (Di lunedì 19 settembre 2022) Ore calde in casa Sampdoria con la società che starebbe ragionando sul futuro di Giampaolo dopo lo scarso rendimento della squadra sino ad oggi. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Pesante sconfitta nel derby contro lo Spezia per la Sampdoria. I blucerchiati passati in vantaggio solo dopo 11 minuti si sono fatti Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 19 settembre 2022) Ore calde in casacon lache starebbendo suldidopo lo scarso rendimento della squadra sino ad oggi. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Pesante sconfitta nel derby contro lo Spezia per la. I blucerchiati passati in vantaggio solo dopo 11 minuti si sono fatti Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

hankmoody72 : @D10sAndrea Si sette/diecimila però sono tantissimi. La cultura sportiva nel calcio in italia ha bisogno ancora di… - Trasis874 : @pietro00112 Secondo me non lo cacceranno mai, nonostante abbia sputtanato la società,parlando di Juventus virtuale… - SkydAnc3R : Inizia oggi l'ennesima settimana decisiva per la cessione della Sampdoria. 'In programma', forse già in giornata, '… - TMWSampdoria : Sampdoria, Paganini: 'Società fa quadrato attorno a Giampaolo' - Luca33047391 : @claudio_raggio @Andrea42889133 @TramaAle @sampdoria Se non erro allena i ragazzini quindi è gia nella societa.(l'… -