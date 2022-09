Salvini propone l' abolizione del canone Rai

pierofassino : A #Pontida #Salvini propone l'abbandono delle relazioni con Francia e Germania - i due principali nostri partner co… - LegaSalvini : #SALVINI A #PONTIDA22: «ECCO I SEI IMPEGNI DELLA LEGA». E PROPONE ANCHE DI ABOLIRE CANONE RAI - pinellus : La Lega Salvini è glocal. Nel napoletano propone un evergreen. 'O Condono. - FabyCony3 : RT @GiorgiaMeloni: Salvini propone di andare tutti a pregare Mattarella di fare un altro mandato da Presidente della Repubblica. Non voglio… - clabellocchi : RT @LegaSalvini: #SALVINI A #PONTIDA22: «ECCO I SEI IMPEGNI DELLA LEGA». E PROPONE ANCHE DI ABOLIRE CANONE RAI -

Conte,e Berlusconi hanno buttato giù Draghi nel pieno di una gravissima emergenza, ... Eun piano credibile per rimediare subito agli aumenti folli delle bollette di questi mesi che ...... giovani, Sud e, ovviamente, imprenditori), l'ultima di" decisamente più in vena di Berlusconi, che1000 euro di pensione per tutti, sordociechi compresi " è l'abolizione del canone (...Come si vota per Camera e Senato, i facsimile delle schede, le istruzioni per esprimere preferenze, le liste di candidati per le elezioni politiche 2022.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...