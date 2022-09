Roma si riscopre città marittima grazie ai fondi europei: 100 milioni per rilanciare il mare di Ostia (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma riscopre la sua vocazione di città marittima e sceglie il mare come asse di un nuovo modello di sviluppo, moderno e sostenibile. Con un investimento strategico da 100 milioni di euro di fondi europei 2021-2027 Regione e Roma Capitale, come già fatto da altre grandi Capitali europee come ad esempio Barcellona o Lisbona, investiranno sul litorale Romano. Il mare di Ostia diventerà così la risorsa di un modello di sviluppo nuovo basato sulla cultura, sull’inclusione e sulla sostenibilità. Nel dettaglio: Circa 50 milionidi fondi europei (FESR e FSE+) saranno destinati a progetti di rilancio del lungomare di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 settembre 2022)la sua vocazione die sceglie ilcome asse di un nuovo modello di sviluppo, moderno e sostenibile. Con un investimento strategico da 100di euro di2021-2027 Regione eCapitale, come già fatto da altre grandi Capitali europee come ad esempio Barcellona o Lisbona, investiranno sul litoraleno. Ildidiventerà così la risorsa di un modello di sviluppo nuovo basato sulla cultura, sull’inclusione e sulla sostenibilità. Nel dettaglio: Circa 50di(FESR e FSE+) saranno destinati a progetti di rilancio del lungodi ...

