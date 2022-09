Lutto nel mondo del terzo settore, Salerno dice addio a Donata De Falco (Di lunedì 19 settembre 2022) Il mondo del sociale a Lutto per la scomparsa di Donata De Falco, moglie del presidente dell’associazione Ipotenusa, Paolo Romano. Marito e moglie, in questi anni, sono sempre stati punto di riferimento per la città di Salerno con la loro esperienza e il loro amore nei confronti del prossimo. Dal 1992, infatti, hanno aperto la loro casa a tanti ragazzi in affido, tramandando il loro insegnamento anche ai figli Luca e Martina, impegnati nel mondo dell’accoglienza. Un gesto d’amore verso il prossimo e di altruismo, sempre apprezzato dai salernitani e dagli operatori del terzo settore. La loro storia è sempre stata raccontata con ammirazione, un’esperienza che cambia la vita per sempre. “A Salerno non c’è stato nulla di più bello della ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 19 settembre 2022) Ildel sociale aper la scomparsa diDe, moglie del presidente dell’associazione Ipotenusa, Paolo Romano. Marito e moglie, in questi anni, sono sempre stati punto di riferimento per la città dicon la loro esperienza e il loro amore nei confronti del prossimo. Dal 1992, infatti, hanno aperto la loro casa a tanti ragazzi in affido, tramandando il loro insegnamento anche ai figli Luca e Martina, impegnati neldell’accoglienza. Un gesto d’amore verso il prossimo e di altruismo, sempre apprezzato dai salernitani e dagli operatori del. La loro storia è sempre stata raccontata con ammirazione, un’esperienza che cambia la vita per sempre. “Anon c’è stato nulla di più bello della ...

Gazzetta_it : Lutto nel giornalismo sportivo: è morto Roberto Renga - Agenzia_Ansa : Lutto nel mondo dell'imprenditoria. Questa mattina è morto Andrea Riello, 60 anni, presidente di Confindustria Vene… - Lacasespoglia : @Fabry0222 Nel pollaio di #Coso e Cosetto serpeggia aria di lutto per la perdita del #reddito_di_poltronanza orma… - ilfoglio_it : Nel lutto di Londra si parla di soldi, di inverno e di uomini all’altezza delle donne. Il racconto da Londra di… - Guemudrykiano : @LafaReao17 @LCeo99 No fra, carlo ceo… il fondatore del carro Mudryk insieme a me e a Loris… oggi è lutto nel JTwitter -