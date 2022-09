L’ultima “moda” dei ragazzi monrealesi, arrampicarsi e correre sui ponteggi dei palazzi (Di lunedì 19 settembre 2022) https://filodirettomonreale.it/wp-content/uploads/2022/09/Monreale-giovani-in-corsa-tra-i-ponteggi.mp4 MONREALE – Alcuni ragazzi monrealesi hanno inaugurato una nuova moda, quella di arrampicarsi lungo i ponteggi dei palazzi. Protetti dall’oscurità della sera, e lontani da occhi indiscreti, si divertono a correre tra i vari livelli del ponteggio, incuranti del rischio che questa forma di divertimento può procurare. Il video che alcuni residenti ci hanno inviato è stato girato nella notte tra sabato e domenica. Ma, ci confermano, non si tratta di un episodio isolato, bensì di un gesto goliardico che si ripete spessissimo, soprattutto nei fine settimana. Il ponteggio in questione è quello di un edificio alle spalle ... Leggi su filodirettomonreale (Di lunedì 19 settembre 2022) https://filodirettomonreale.it/wp-content/uploads/2022/09/Monreale-giovani-in-corsa-tra-i-.mp4 MONREALE – Alcunihanno inaugurato una nuova, quella dilungo idei. Protetti dall’oscurità della sera, e lontani da occhi indiscreti, si divertono atra i vari livelli delo, incuranti del rischio che questa forma di divertimento può procurare. Il video che alcuni residenti ci hanno inviato è stato girato nella notte tra sabato e domenica. Ma, ci confermano, non si tratta di un episodio isolato, bensì di un gesto goliardico che si ripete spessissimo, soprattutto nei fine settimana. Ilo in questione è quello di un edificio alle spalle ...

