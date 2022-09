Il grave errore della Meloni su Orban. Così rischiamo di restare senza soldi (Di lunedì 19 settembre 2022) Giorgia Meloni, nell’ultima settimana di campagna elettorale, sente il traguardo sempre più vicino e ha già iniziato – dicono e bene informati – a cercare gli uomini da piazzare nelle caselle fondamentali non solo del prossimo governo, ma anche delle partecipate. L’opera di ‘draghizzazione’ di FdI, con la Meloni allineata al presidente del Consiglio uscente su diversi temi (scostamento di bilancio e sanzioni alla Russia in primis) in opposizione soprattutto a Matteo Salvini è necessario a placare i timori delle cancellerie europee su un prossimo governo italiano che potrebbe essere ‘disallineato’ rispetto alle scelte fatte da Ue e Nato rispetto alla guerra in Ucraina. Per questo la Meloni ha sottolineato in ogni occasione possibile la fedeltà Atlantica del suo partito, l’appoggio all’Ucraina ed al conseguente invio di armi, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 settembre 2022) Giorgia, nell’ultima settimana di campagna elettorale, sente il traguardo sempre più vicino e ha già iniziato – dicono e bene informati – a cercare gli uomini da piazzare nelle caselle fondamentali non solo del prossimo governo, ma anche delle partecipate. L’opera di ‘draghizzazione’ di FdI, con laallineata al presidente del Consiglio uscente su diversi temi (scostamento di bilancio e sanzioni alla Russia in primis) in opposizione soprattutto a Matteo Salvini è necessario a placare i timori delle cancellerie europee su un prossimo governo italiano che potrebbe essere ‘disallineato’ rispetto alle scelte fatte da Ue e Nato rispetto alla guerra in Ucraina. Per questo laha sottolineato in ogni occasione possibile la fedeltà Atlantica del suo partito, l’appoggio all’Ucraina ed al conseguente invio di armi, ...

