I 6 motivi che condannano Allegri: perché l’allenatore della Juventus deve essere esonerato (Di lunedì 19 settembre 2022) La panchina di Massimiliano Allegri è sempre più a rischio. Sono in corso valutazioni in casa Juventus dopo la bruttissima sconfitta contro il Monza, la dirigenza è sempre più tentata dal ribaltone per permettere al nuovo allenatore di sfruttare la pausa per la Nazionale. Il livornese è forte di un contratto da 9 milioni più bonus a stagione che ha frenato la decisione della dirigenza. La sconfitta contro il Monza con il risultato di 1-0 ha rappresentato il punto più basso degli ultimi anni della Juventus. l’allenatore Allegri merita l’esonero e il ribaltone è ormai inevitabile. La dirigenza ha deciso di prendersi un po’ di tempo prima di decidere, ma è sempre più tentata dal cambio. Per il sostituto l’unica pista percorribile è quella che porta ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 19 settembre 2022) La panchina di Massimilianoè sempre più a rischio. Sono in corso valutazioni in casadopo la bruttissima sconfitta contro il Monza, la dirigenza è sempre più tentata dal ribaltone per permettere al nuovo allenatore di sfruttare la pausa per la Nazionale. Il livornese è forte di un contratto da 9 milioni più bonus a stagione che ha frenato la decisionedirigenza. La sconfitta contro il Monza con il risultato di 1-0 ha rappresentato il punto più basso degli ultimi annimerita l’esonero e il ribaltone è ormai inevitabile. La dirigenza ha deciso di prendersi un po’ di tempo prima di decidere, ma è sempre più tentata dal cambio. Per il sostituto l’unica pista percorribile è quella che porta ...

Gazzetta_it : Nervi tesi, pochi guizzi, un calcio diverso: non è il Di Maria che voleva la #Juve - tancredipalmeri : Sapete, tra i tanti motivi, perché Allegri non allena all’estero? Perché alla prima partita che gioca così - ho de… - SoniaSamoggia : RT @mariateresacip: Ho ritrovato, al lavoro, l'ombrello di una collega che ho amato tanto. Per suoi motivi restò sulla soglia di noi. 'Tu s… - Clau99559991 : RT @Labellasospesa: Stamattina alla radio ho sentito dire che la Regina non è in quella bara per motivi di sicurezza. Se fosse vero la gent… - _Basarab : @ayrvian @WillDormer_ Ma infatti sono anni che non ci vado. Non ci andavo per motivi di lontananza geografica ma or… -