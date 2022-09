Gianni Morandi, ha ceduto alla chirurgia? Il video dal passato svela tutto (Di lunedì 19 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gianni Morandi, il video del passato sorprende: ricordate com’era agli esordi? La prima volta che è apparso in tv era a malapena maggiorenne. Ad oggi non è cambiato di una virgola, qual è il suo segreto? Il cantante ha iniziato la sua carriera da giovanissimo quando suo padre lo portava a cantare alle Feste dell’Unità. Leggi su youmovies (Di lunedì 19 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., ildelsorprende: ricordate com’era agli esordi? La prima volta che è apparso in tv era a malapena maggiorenne. Ad oggi non è cambiato di una virgola, qual è il suo segreto? Il cantante ha iniziato la sua carriera da giovanissimo quando suo padre lo portava a cantare alle Feste dell’Unità.

gippu1 : Nel 1995 su Canale 5 andò in onda una serie tv in cui Gianni Morandi interpretava un allenatore di nome #Montero ch… - marcullo02 : RT @gippu1: Nel 1995 su Canale 5 andò in onda una serie tv in cui Gianni Morandi interpretava un allenatore di nome #Montero che aveva appe… - dafallerini : @gippu1 Sanremo, le esperienze sul grande schermo, la Serie A: Gianni Morandi sarebbe il secondo, dopo Ibrahimovic - aspirantestoico : RT @gippu1: Nel 1995 su Canale 5 andò in onda una serie tv in cui Gianni Morandi interpretava un allenatore di nome #Montero che aveva appe… - MattSpe91 : RT @gippu1: Nel 1995 su Canale 5 andò in onda una serie tv in cui Gianni Morandi interpretava un allenatore di nome #Montero che aveva appe… -