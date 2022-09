Elezioni: Calenda, 'Draghi se ne va? Se non c'è governabilità...' (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Draghi? Anche Mattarella non voleva restare ma poi... Se non c'è governabilità e Mattarella chiede a Draghi di restare, difficile che Draghi se ne vada". Così Carlo Calenda a Metropolis sul sito di Repubblica. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set. (Adnkronos) - "? Anche Mattarella non voleva restare ma poi... Se non c'èe Mattarella chiede adi restare, difficile chese ne vada". Così Carloa Metropolis sul sito di Repubblica.

fattoquotidiano : Elezioni, l’ironia di Conte: “Calenda? Atteggiamento ondivago. Ma un merito ce l’ha, riporta Renzi in Parlamento…” - La7tv : #ottoemezzo Il giudizio di @pbersani su #Calenda e #Renzi: 'Stanno lì in mezzo per essere buoni per tutti gli usi.… - fattoquotidiano : Elezioni: Calenda firma patto con Cna, poi scopre che lo ha fatto anche Salvini e richiede il foglio indietro – Vid… - PATRIZIA953 : RT @tempoweb: Caso #Richetti, #Calenda sbotta: “Operazione elettorale, dal #Pd campagna denigratoria” #azione #elezioni #19settembre #iltem… - tempoweb : Caso #Richetti, #Calenda sbotta: “Operazione elettorale, dal #Pd campagna denigratoria” #azione #elezioni… -