Arslan, gol e beffa: mentre segna contro l’Inter i ladri gli svaligiano casa (Di lunedì 19 settembre 2022) Negli istanti in cui segnava il gol contro l'Inter, Tolgay Arslan, centrocampista dell'Udinese, subiva un furto nella propria abitazione Leggi su golssip (Di lunedì 19 settembre 2022) Negli istanti in cuiva il goll'Inter, Tolgay, centrocampista dell'Udinese, subiva un furto nella propria abitazione

Udinese_1896 : 90’+3’ | ARSLANNNNNN, PARTITA IN GHIACCIO L’Udinese è micidiale in contropiede, e sfonda dalla destra. Il cross ra… - marinode2010 : RT @it_inter: Moviola: primo gol dell'Udinese da annullare, c'è una decisiva spinta di #Becao su #Dzeko. Sulla rete di #Arslan, prima c'è u… - sportli26181512 : Udinese, Arslan derubato mentre fa gol all'Inter: Proprio nei momenti in cui il centrocampista metteva a segno la r… - Eamlaen : RT @it_inter: Moviola: primo gol dell'Udinese da annullare, c'è una decisiva spinta di #Becao su #Dzeko. Sulla rete di #Arslan, prima c'è u… - TgrRaiFVG : Negli stessi istanti in cui metteva a segno il gol contro l'Inter, Tolgay Arslan, centrocampista dell'Udinese, subi… -