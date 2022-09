Alluvione Marche | notte di ricerche senza esito per il piccolo Mattia e Brunella

acmilan : Prima del fischio d'inizio, un minuto di raccoglimento per onorare la memoria delle vittime dell'alluvione nelle Ma… - fattoquotidiano : Dopo l'alluvione che ha colpito le Marche si indaga sui lavori non fatti e sulla mancata allerta idrogeologica - DPCgov : #Alluvione Marche: volontari di #protezionecivile operativi con idrovore, moduli pulizia fango, macchine movimento… - DrMarcoEF : RT @maxserino: Il Sindaco di Ancona, a ridosso della tragedia che ha colpito la provincia con la terribile alluvione , è a Monza ad applaud… - valeriariccioni : RT @Radio1Rai: #Alluvione #Marche A Senigallia - il centro più grande tra quelli colpiti - sono 9mila 500 gli alluvionati, su una popolazio… -

Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco con 400 unità in campo per prestare soccorso alla popolazione colpita dall'e per la ricerca degli ultimi due dispersi. Mancano ancora all'appello una donna di 56 anni e un bambino di 8 anni, Mattia. 11 le vittime accertate. La zona è letteralmente devastata come si ...Ascolta questo articolo L'delleè uno dei drammi più terribili della storia recente italiana. La notte dello scorso 15 settembre sarà ricordata per sempre dai cittadini marchigiani, colti totalmente di ... Alluvione nelle Marche, si scava nel fango alla ricerca dei 2 dispersi. Papa: "Prego per le Marche" - Anac: fuori luogo affermare che le nostre procedure anticorruzione provochino ritardi nelle opere - Anac: fuori luogo affermare che le nostre procedure anticorr Ancona, 19 set. (askanews) - Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco con 400 unità in campo per prestare soccorso alla popolazione colpita ...Io Mattia lo devo ritrovare. In tre giorni ho dormito un’ora e mezza, ma se dovessi ribaltare ogni tronco che c’è laggiù, lo farei fino all’ultimo filo d’erba. Sono le parole di Tiziano Luconi, 38 ann ...