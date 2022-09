Aborto, +Europa attacca Fratelli d'Italia: 'Programmano l'assalto ai diritti, altro che applicare la 194' (Di lunedì 19 settembre 2022) A parole Giorgia Meloni dice di non voler toccare la legge 194. Ma come sappiamo le leggi possono essere anche disapplicate o si può rendere impossibile l'esercizio di un diritto. Il caso delle Marche ... Leggi su globalist (Di lunedì 19 settembre 2022) A parole Giorgia Meloni dice di non voler toccare la legge 194. Ma come sappiamo le leggi possono essere anche disapplicate o si può rendere impossibile l'esercizio di un diritto. Il caso delle Marche ...

