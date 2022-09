Tuttosport: Monza non sarà decisiva per Allegri, la Juventus tirerà le somme a novembre (Di domenica 18 settembre 2022) Anche se oggi la Juventus dovesse perdere col Monza, Massimiliano Allegri resterebbe al suo posto in panchina, scrive Tuttosport. La dirigenza bianconera non pensa assolutamente ad un esonero, è convinta che quando riavrà la squadra al completo, con il rientro degli infortunati, Allegri potrà trovare la quadra e riprendere il cammino in campionato. Le somme si tireranno a novembre. “La dirigenza juventina è convinta che Allegri, recuperate almeno le vittime dei problemi muscolari (e magari facendo in modo assieme allo staff di ridurne il numero in futuro) e inseriti sempre meglio i nuovi, a cominciare da Paredes arrivato alla vigilia della quinta giornata, dopo la sosta per le Nazionali possa cominciare a marciare a un ritmo superiore agli 1,67 punti ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 settembre 2022) Anche se oggi ladovesse perdere col, Massimilianoresterebbe al suo posto in panchina, scrive. La dirigenza bianconera non pensa assolutamente ad un esonero, è convinta che quando riavrà la squadra al completo, con il rientro degli infortunati,potrà trovare la quadra e riprendere il cammino in campionato. Lesi tireranno a. “La dirigenza juventina è convinta che, recuperate almeno le vittime dei problemi muscolari (e magari facendo in modo assieme allo staff di ridurne il numero in futuro) e inseriti sempre meglio i nuovi, a cominciare da Paredes arrivato alla vigilia della quinta giornata, dopo la sosta per le Nazionali possa cominciare a marciare a un ritmo superiore agli 1,67 punti ...

