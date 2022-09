Si rischieranno davvero multe per i termosifoni a casa?

(Di domenica 18 settembre 2022) Per prevenire situazioni più gravi il Governo ha varato un piano di risparmio che coinvolge anche idima ci sarannoper chi non abbassa la temperatura? L’autunno che si avvicina e l’inverno saranno probabilmente molto diversi da quello cui siamo abituati e saremo tutti costretti a imparare a risparmiare un L'articolo proviene da Consumatore.com.

Telenord.it

...mano di qualcuno - Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano)... ma sarà statalei... o è una congettura un po' scontata E in tutto questo, non ......di essere scoperti Le anticipazioni di Beautiful ci fanno sapere che Quinn e Carterdi ... Purtroppo, il bell'avvocato sembrapreso dalla sua amante e le dirà apertamente che non ... Giampaolo seduto su una panchina a orologeria, ma il colpevole non è uno solo