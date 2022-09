Roma, fermato alla guida con una patente falsa: scatta una multa di 3.500 euro (Di domenica 18 settembre 2022) I Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno eseguito un servizio straordinario di controllo presso la stazione ferroviaria di Termini e tra piazza dei Cinquecento e piazza Indipendenza, frequentata da turisti e pendolari. Il bilancio dell’attività è di 120 persone e 38 veicoli controllati, 10 denunce in stato di libertà, 11 sanzioni amministrative, 4 attività ricettive e 5 negozi di vicinato ispezionati. Leggi anche: Metro B, il fumo invade binari e passeggeri: chiusa fermata Termini alla guida di un’auto con una patente falsa Un cittadino straniero, è stato fermato mentre era alla guida di un’auto, ed ha esibito ai militari una patente di guida risultata contraffatta. I successivi accertamenti eseguiti dai ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 18 settembre 2022) I Carabinieri della CompagniaCentro hanno eseguito un servizio straordinario di controllo presso la stazione ferroviaria di Termini e tra piazza dei Cinquecento e piazza Indipendenza, frequentata da turisti e pendolari. Il bilancio dell’attività è di 120 persone e 38 veicoli controllati, 10 denunce in stato di libertà, 11 sanzioni amministrative, 4 attività ricettive e 5 negozi di vicinato ispezionati. Leggi anche: Metro B, il fumo invade binari e passeggeri: chiusa fermata Terminidi un’auto con unaUn cittadino straniero, è statomentre eradi un’auto, ed ha esibito ai militari unadirisultata contraffatta. I successivi accertamenti eseguiti dai ...

