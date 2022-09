Quando Re Carlo si tolse le scarpe a pranzo con Andreotti (Di domenica 18 settembre 2022) “Carlo d’Inghilterra non è affatto il ‘picchiatello’ sfottuto dalla satira, anzi mi hanno impressionato la sua sensibilità per l’ambiente e per l’architettura dei territori. Sempre che la mamma lo lasci fare…”. Questo il giudizio di Giulio Andreotti nel 1985, al termine di un pranzo, a Roma, officiato dall’irresistibile Giuseppe Ciarrapico, in onore di Carlo e Diana, fascinosa ed enigmatica nel suo spolverino color salmone. Continua Andreotti: “Abbiamo parlato della sua idea (ndr poi realizzata) di insediare temporaneamente nella Tuscia la sessione estiva della ‘Summer School in Civil Architecture’ da lui fondata e articolata in tre gruppi: Oxford, Roma (British School) e Bagnaia, appunto”. Due i momenti di divertissement assoluto per i dieci convitati. Il primo, Quando alcuni notarono ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 18 settembre 2022) “d’Inghilterra non è affatto il ‘picchiatello’ sfottuto dalla satira, anzi mi hanno impressionato la sua sensibilità per l’ambiente e per l’architettura dei territori. Sempre che la mamma lo lasci fare…”. Questo il giudizio di Giulionel 1985, al termine di un, a Roma, officiato dall’irresistibile Giuseppe Ciarrapico, in onore die Diana, fascinosa ed enigmatica nel suo spolverino color salmone. Continua: “Abbiamo parlato della sua idea (ndr poi realizzata) di insediare temporaneamente nella Tuscia la sessione estiva della ‘Summer School in Civil Architecture’ da lui fondata e articolata in tre gruppi: Oxford, Roma (British School) e Bagnaia, appunto”. Due i momenti di divertissement assoluto per i dieci convitati. Il primo,alcuni notarono ...

