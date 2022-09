Puglia, nubifragi: anche per abbandono e cementificazione, perso un quarto dei terreni agricoli in una generazione Coldiretti (Di domenica 18 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Nello spazio di una generazione (25 anni) è scomparso più di 1 terreno agricolo su 4 (-28%) a causa dell’abbandono e della cementificazione che hanno ridotto la capacità di assorbimento della pioggia e messo a rischio l’ambiente e la sicurezza dei cittadini. E’ quanto denuncia la Coldiretti Puglia, in riferimento all’ultima ondata di maltempo in provincia di Bari con serre distrutte e campi di uva tavola allagati e la provincia di Foggia con alluvioni e grandinate che hanno colpito Margherita di Savoia, Ascoli Satriano, Deliceto e Cerignola. E’ evidente in Puglia la tendenza ad una tropicalizzazione del clima con le ultime ondate di nubifragi e grandinate che si sono abbattute su ... Leggi su noinotizie (Di domenica 18 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: Nello spazio di una(25 anni) è scomparso più di 1 terreno agricolo su 4 (-28%) a causa dell’e dellache hanno ridotto la capacità di assorbimento della pioggia e messo a rischio l’ambiente e la sicurezza dei cittadini. E’ quanto denuncia la, in riferimento all’ultima ondata di maltempo in provincia di Bari con serre distrutte e campi di uva tavola allagati e la provincia di Foggia con alluvioni e grandinate che hanno colpito Margherita di Savoia, Ascoli Satriano, Deliceto e Cerignola. E’ evidente inla tendenza ad una tropicalizzazione del clima con le ultime ondate die grandinate che si sono abbattute su ...

