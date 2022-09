Pattinaggio di figura, successo per Guignard-Fabbri al Lombardia Trophy di Bergamo (Di domenica 18 settembre 2022) Grande trionfo azzurro nel Pattinaggio di figura, al Lombardia Trophy di Bergamo. La coppia formata da Charlene Guignard e Marco Fabbri hanno raccolto un punteggio complessivo di 211.85, vincendo la tappa davanti a tutti. Vittoria anche per Sara Conti e Niccolò Macii, autori di 170.19, davanti a Caldera/Maglio e Valesi/Piazza. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022) Grande trionfo azzurro neldi, aldi. La coppia formata da Charlenee Marcohanno raccolto un punteggio complessivo di 211.85, vincendo la tappa davanti a tutti. Vittoria anche per Sara Conti e Niccolò Macii, autori di 170.19, davanti a Caldera/Maglio e Valesi/Piazza. SportFace.

theshieldofspo1 : Il diciassettenne americano entra nella storia del pattinaggio di figura. #TSOS // #FigureSkating // #Malinin //… - Alessyapie : Il mio allenatore storico di pattinaggio - nonché figura paterna per me essenziale - ha un tumore al cervello e niente, che vita di merda - zazoomblog : Pattinaggio di figura: Daniel Grassl guida gli Azzurri al Junior Grand Prix - #Pattinaggio #figura: #Daniel… - ModugnoLucrezia : @Ga__ber @mildred24601 @SANLAIO @dario_head Finché non prendi la mano e capisci cosa stai guardando. A me ormai il… -

Sport in lutto, addio a Paolo Campi Ha finito la sua corsa su questa terra Paolo Campi, figura storica del pattinaggio corsa ferrarese dagli anni Settanta in poi, atleta, allenatore e anche dirigente. Se ne è andato dopo aver combattuto per un anno con un male incurabile, con la tenacia ... Burattini in legno e cartapesta prendono vita nei giardini di Barberino Tavarnelle ... popolato da maschere, burattini e pupazzi, nel periodo più caldo il teatro di figura diventa una ... Il 13 settembre a Barberino Val d'Elsa nella pista di pattinaggio dei giardini della pineta alle ore ... Il Faro online Guardate che salto: questo ragazzo entra nella storia del pattinaggio Agli US International Figure Skating Classic di Lake Placid, New York, il giovane Ilia Malinin, 17enne pattinatore americano di origini russo-uzbeke, è riuscito a proporre il salto più difficile nel r ... Ilia Malinin entra nella storia del pattinaggio "La storia è stata fatta", parte così l'annuncio della federazione americana di pattinaggio artistico per elogiare il pupillo e nuovo fenomeno Ilia Malinin. Il giovane pattinatore statunitense di orig ... Ha finito la sua corsa su questa terra Paolo Campi,storica delcorsa ferrarese dagli anni Settanta in poi, atleta, allenatore e anche dirigente. Se ne è andato dopo aver combattuto per un anno con un male incurabile, con la tenacia ...... popolato da maschere, burattini e pupazzi, nel periodo più caldo il teatro didiventa una ... Il 13 settembre a Barberino Val d'Elsa nella pista didei giardini della pineta alle ore ... Pattinaggio di figura: Daniel Grassl guida gli Azzurri al Junior Grand Prix Agli US International Figure Skating Classic di Lake Placid, New York, il giovane Ilia Malinin, 17enne pattinatore americano di origini russo-uzbeke, è riuscito a proporre il salto più difficile nel r ..."La storia è stata fatta", parte così l'annuncio della federazione americana di pattinaggio artistico per elogiare il pupillo e nuovo fenomeno Ilia Malinin. Il giovane pattinatore statunitense di orig ...