Pallamano | Serie A femminile 2022 | Brixen Südtirol resta in vetta alla graduatoria | nuova sconfitta per Alì-Best Espresso Mestrino

(Di domenica 18 settembre 2022)si conferma al comando dellagenerale al termine della seconda giornata delladi. Le altoatesine continuano a controllare la situazione al termine di un week-end che ha visto unaper Alì-. Le venete hanno dovuto alzare bandiera bianca per 27 a 20 contro AC Life Style Erice, perfette davanti al proprio pubblico. Le siciliane non hanno commesso errori replicando quanto fatto sabato scorso dal Cassano Magnago, squadra lombarda che quest’oggi ha ceduto per 27 a 31 contro Jomi Salerno. Discorso differente, invece, per Bressanone che non ha avuto problemi ad imporsi sul Mezzocorona (36 a 27), una ...

Vittoria d'autorità per laPressano Cassa di Trento nella 3giornata di andata inA Gold. I gialloneri hanno vinto sul campo dellaCarpi col punteggio di 22 - 29, risultato fin troppo ampio per quanto visto in campo. La squadra allenata da mister Fusina infatti ha ...SASSARI, 17 settembre 2022 " La Polisportiva Cingoli espugna il campo della Verdeazzurro Sassari e centra la terza vittoria su tre giornate nel girone B diA2 Maschile di. I ragazzi di Alfredo Rodriguez Alvarez, infatti, non hanno fallito uno dei primi esami della stagione, vincendo per 25 - 35 e restando così in testa in campionato. ... Campus Italia ne «La Casa della Pallamano»: squadra federale verso l'esordio in Serie A Gold Il 16 ottobre Italia-Francia a Pescara, il 6 novembre Chieti ospita Italia-Bulgaria; la squadra federale Campus Italia disputa a Chieti la Serie A Gold ...Ottima vittoria ottenuta dalla squadra trentina sul campo emiliano col punteggio di 22-29 nella 3ª giornata di Serie A Gold Vittoria d’autorità per la Pallamano Pressano Cassa di Trento nella 3ª giorn ...