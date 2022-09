MotoGP | pagelle GP Aragon 2022 | mastino Bastianini | Bagnaia sempre lucido

(Di domenica 18 settembre 2022) Ledel GP di, quindicesimo appuntamento del campionato mondiale di. A vincere è l’azzurro Enea, dopo un duello impressionante con Francesco, beffato proprio a ridosso delle ultime curve. Terzo posto per Aleix Espargaro, uscito trionfatore dalla lotta contro Binder. Ritiro per Fabio Quartararo, che adesso vede avvicinarsi sensibilmente gli inseguitori. Fuori anche lo spagnolo Marc Marquez, al rientro dopo la gara del Mugello. Di seguito ledella corsa. ENEA10 – Gara arrembante del riminese. Sin dall’inizio guidain spinta rischiando su ogni staccata e dimostrando di avere qualcosa in più rispetto ai suoi rivali. Su una curva va lungo e questo gli costa il ...

EItonMcCartney : RT @melvnisblueyes: siccome non ho visto l'Inter faccio le pagelle motogp bastianini 9.5 allucinante bugnaia 9 quasi perfetto asparagò 6 m… - melvnisblueyes : siccome non ho visto l'Inter faccio le pagelle motogp bastianini 9.5 allucinante bugnaia 9 quasi perfetto asparagò… - sportface2016 : #MotoGP, le pagelle delle qualifiche dell'#AragonGP: #Bagnaia onnipotente, bene il rientro di #MarcMarquez -

VEDI ANCHE2022: classifica piloti e costruttoriSan Marino 2022, Bagnaia batte Bastianini al photofinish! Misano è rosso DucatiSan Marino 2022, ledi Misano Adriatico ... PAGELLE MotoGP, qualifiche GP Aragon 2022: Bagnaia onnipotente, bene il rientro di Marc Marquez Un Bastianini straordinario vince ad Aragon il duello con Bagnaia con un sorpasso all'ultimo giro: terzo Aleix Espargaró su Aprilia. Quarto Brad Binder (KTM), 5^ l'altra Ducati ufficiale di Miller e 6