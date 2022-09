Milan-Napoli, Domenichini: “Partita difficile, Spalletti ha rimproverato qualche calciatore” (Di domenica 18 settembre 2022) “E’ stata una Partita difficile con un ottimo Milan, noi abbiamo sbagliato i primi 20 minuti. Poi abbiamo fatto girare la palla e la situazione è migliorata. Nel secondo tempo abbiamo sofferto, la squadra ha dimostrato voglia di vincere e siamo contenti. Spalletti? Il mister ce l’aveva con qualche giocatore, in particolare con chi non ha fatto quello che doveva fare. Ha rimproverato un paio di cose, ma era contento”. Lo ha detto Marco Domenichini, viceallenatore di Spalletti, dopo la vittoria del Napoli contro il Milan. Sull’attacco senza Osimhen: “Raspadori è un giocatore da palleggio, bravo a smistare, mentre Simeone è uno che attacca la profondità – prosegue a DAZN – Il mister oggi ha ritenuto di giocare così ... Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022) “E’ stata unacon un ottimo, noi abbiamo sbagliato i primi 20 minuti. Poi abbiamo fatto girare la palla e la situazione è migliorata. Nel secondo tempo abbiamo sofferto, la squadra ha dimostrato voglia di vincere e siamo contenti.? Il mister ce l’aveva congiocatore, in particolare con chi non ha fatto quello che doveva fare. Haun paio di cose, ma era contento”. Lo ha detto Marco, viceallenatore di, dopo la vittoria delcontro il. Sull’attacco senza Osimhen: “Raspadori è un giocatore da palleggio, bravo a smistare, mentre Simeone è uno che attacca la profondità – prosegue a DAZN – Il mister oggi ha ritenuto di giocare così ...

