Michael Schumacher | il retroscena su Binotto è da brividi | fans sconvolti

CinemaMio : Michael Douglas Un giorno di ordinaria follia (Falling down) - 1993 diretto da Joel Schumacher - larenait : Si tratta della Benetton-Ford B192/08 con la quale l’asso tedesco, all’inizio della carriera, arrivò secondo al Gra… - jeekiesluvbot : guardando un tiktok di ragazzi da diversi stati che dicevano i nomi di persone famose e l'americano dopo aver detto… - Monygatt65 : Mi sembra prematuro pensare che Max superi i livelli raggiunti dagli altri campioni ,un titolo è stato rubato e il… - pignafisher : RT @F1RaiContext: Tra l'altro i primi minuti della Q3 del GP Francia 2006, videro questa battaglia tra Michael Schumacher e Fernando Alonso… -

L'Arena

Il primo è quello del numero di vittorie in una singola stagione : l'orange è a quota 11 con ancora sei GP da disputare e il primato è di 13, condiviso dae Sebastian Vettel. L'ex #...Quella pellicola del 1997 diretta da Joel, è diventato un vero e proprio cult, tanto che ... PER CASO, 1996 " Diretta daHoffman, è una delle poche commedie romantiche di Clooney. ... Bardolino Porsche Classic, occhi tutti puntati sull'auto di Michael Schumacher La lunga carriera di Roger si è incrociata con storie e imprese dei grandi degli ultimi trent'anni. Dal primo trionfo, nel 2001, alla semifinale di ...L’attuale team principal della Ferrari in Formula 1 Mattia Binotto ha rivelato che dopo il GP di Monza del 2003 per colpa della vittoria di ...