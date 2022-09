Londra | i funerali della Regina Elisabetta C' è Mattarella | esclusa la Russia  Tutti gli invitati

TgLa7 : #Regina: Londra esclude la Russia dagli inviti a funerali. Con Bielorussia e Birmania. Iran solo ambasciatore, 500 i leader - CdT_Online : Funerali della regina: Londra domani sarà blindata - QuyenLucDen : RT @Tg3web: La vigilia dei funerali della regina Elisabetta. In arrivo centinaia di delegazioni e capi di stato da tutto il mondo tra impon… - Tg3web : La vigilia dei funerali della regina Elisabetta. In arrivo centinaia di delegazioni e capi di stato da tutto il mon… - infoitcultura : Londra, i funerali della Regina Elisabetta. C'è Mattarella, esclusa la Russia -

... esposte nella camera ardente allestita a Westminster Hall a. Un saluto portato da ... Mentre si preparano con cura idi Stato, che si terranno lunedì prossimo, Carlo III continua a ......clima di deterioramento dei rapporti tra Pechino e, ed è stato preceduto dalle critiche dei parlamentari conservatori britannici per l'invito esteso al governo cinese a partecipare ai...Gli invitati ai funerali di Elisabetta II hanno iniziato ad arrivare nel Regno Unito e onorare la sovrana. Polemiche per la lista degli ospiti.Dura la reazione del Cremlino per l'esclusione di Vladimir Putin e altri capi di Stato dalla lista degli invitati ai funerali della Regina Elisabetta ...