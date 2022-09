Lille-Tolosa 2-1 | splendido gol di Ounas VIDEO Per L’Equipe è da 7 | “può fare la differenza sempre”

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 18 settembre 2022) Ilha vinto sulper 2-1 e una delle due reti è stata firmata dall’ex Napoli, Adam. Un gol bellissimo, al minuto 53: una girata a volo di sinistro per una rete che ha fatto impazzire lo stadio., oggi, dà ad7 in pagella. “Un giocatore brillante e rapido, ha portato una soluzione di velocità sul fianco destro e puòlain qualsiasi momento grazie al suo gioco di corpo e alle sue improvvise accelerazioni”. L’allenatore del, Paulo Fonseca, si è così espresso sul suo giocatore: «Adam porta una cosa importante alla squadra, l’iniziativa individuale. Porta delle cose differenti al nostro gioco, è molto bravo tecnicamente nell’uno contro uno, ma non è ancora al 100% della condizione fisica perché non ha ...