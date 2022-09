Lazio, Sarri: «Non mi piace parlare di riscatto, ma io vedo che…» (Di domenica 18 settembre 2022) Maurizio Sarri ha parlato nel pre partita di Cremonese-Lazio: ecco cosa ha dichiarato il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato nel pre partita di Cremonese-Lazio ai microfoni di DAZN. PERIODO – «Quello che si è detto e scritto non lo so, non ho letto niente. Penso solo al bene della mia squadra, l’ho vissuto da incazzato con una grande difficoltà a capire questo periodo». RISPOSTE – «Non mi piace quando si parla di riscatto, perché se mi devo riscattare vuol dire che ho fatto una cazzata prima. Mi piacerebbe che i giocatori capissero cosa abbiamo fatto e che quindi siano consapevoli». CONTINUA SU LazioNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 settembre 2022) Maurizioha parlato nel pre partita di Cremonese-: ecco cosa ha dichiarato il tecnico biancoceleste Maurizioha parlato nel pre partita di Cremonese-ai microfoni di DAZN. PERIODO – «Quello che si è detto e scritto non lo so, non ho letto niente. Penso solo al bene della mia squadra, l’ho vissuto da incazzato con una grande difficoltà a capire questo periodo». RISPOSTE – «Non miquando si parla di, perché se mi devo riscattare vuol dire che ho fatto una cazzata prima. Mirebbe che i giocatori capissero cosa abbiamo fatto e che quindi siano consapevoli». CONTINUA SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

sportface2016 : #MidtjyllandLazio, #Sarri: 'C'è un germe nel gruppo. Se è colpa mia, faccio un passo indietro' - pasqualinipatri : Cremonese-Lazio, Sarri: “Fatico a capire queste cadute, mi sono incazzato” - flamanc24 : RT @AllRoundLazio: ????| PARLA MAURIZIO SARRI: 'Io non ho guardato niente di quello che hanno scritto e detto dopo la sconfitta contro il Mid… - WYN_SERIE_A : Maurizio Sarri a la confiance des dirigeants de la Lazio - LALAZIOMIA : Lazio, Sarri: 'Non si possono fare certe prestazioni, non capisco perché cadiamo in certe partite...' -