Jean-Luc Godard | Juliette Binoche | Con lui era una doccia fredda

Il film, del '66, "Il maschio e la femmina", è disponibile su MUBI in una versione restaurata. Puntata di "Cinema & cinema: "Il maschio e la femmina" diGodard" di sabato 17 settembre 2022 , condotta da Gianfranco Cercone .Per lasciare il segno non basta seguire le regole. Bisogna rivoluzionarle. E tutto il mondo diGodard è fatto di accettazione e ribaltamenti delle norme, passione e insensibilità per l'ordinario. Ancor prima di scendere in campo, alzare il pugno e manifestare a gran voce, la ...Durante una conferenza stampa, Juliette Binoche si è aperta a proposito della sua esperienza lavorativa con Jean-Luc Godard: il regista francese che ha recentemente fatto ricorso al suicidio assistito ...Lavorare con Jean-Luc Godard era tutt'altro che facile, almeno stando alle parole di Juliette Binoche: 'Come una doccia fredda' ...