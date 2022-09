Due Fantagenitori: una coppia di padrini magica (Di domenica 18 settembre 2022) Quanti di noi hanno sognato di avere due Fantagenitori come Cosmo e Wanda? Potevamo perdonargli qualche pasticcio di troppo, a fronte della possibilità di ottenere qualsiasi cosa. Come nasce Due Fantagenitori? Cosa succede quando un bambino di dieci anni viene costantemente bullizzato, respinto dalla ragazzina per cui ha un debole, trascurato dai genitori e vessato dalla sua baby sitter? Si inventa degli amici immaginari, naturalmente. Ma se questi amici non fossero poi tanto immaginari? PJ Masks gli eroi dei bambini sono in pigiama La trama Timmy Turner è un bambino di 10 anni, con poca attitudine allo studio. I suoi genitori gli prestano poca attenzione, affidandolo spesso alla sadica baby sitter, Vicky, che lo vessa in ogni maniera possibile. Per questo, il mondo magico Fantamondo decide di assegnargli due ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 18 settembre 2022) Quanti di noi hanno sognato di avere duecome Cosmo e Wanda? Potevamo perdonargli qualche pasticcio di troppo, a fronte della possibilità di ottenere qualsiasi cosa. Come nasce Due? Cosa succede quando un bambino di dieci anni viene costantemente bullizzato, respinto dalla ragazzina per cui ha un debole, trascurato dai genitori e vessato dalla sua baby sitter? Si inventa degli amici immaginari, naturalmente. Ma se questi amici non fossero poi tanto immaginari? PJ Masks gli eroi dei bambini sono in pigiama La trama Timmy Turner è un bambino di 10 anni, con poca attitudine allo studio. I suoi genitori gli prestano poca attenzione, affidandolo spesso alla sadica baby sitter, Vicky, che lo vessa in ogni maniera possibile. Per questo, il mondo magico Fantamondo decide di assegnargli due ...

