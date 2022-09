Un uomo corre verso la bara della Regina Elisabetta a Westminster Hall e prende il vessillo reale | arrestato – Il video

(Di sabato 17 settembre 2022) Unè stato, dove è allestita la camera ardenteII, per essersi avvicinato alla. Scotland Yard afferma che l’arresto è avvenuto alle 22 di ieri in base al Public Order Act. Secondo la ricostruzionepolizia unè uscito dalla fila delle persone che rendevano omaggio alla sovrana e si è avvicinato alla, oltre le transenne, ed è quindi stato bloccato. Quando si è verificato l’incidente la diretta televisiva si è brevemente spostata su una inquadratura esterna del palazzo di. L’è stato placcato dagli agenti e bloccato a terra. Secondo i media, l’è uscito ...

Luxgraph : Westminister Hall, uomo esce dalla fila e corre verso il feretro della Regina: arrestato #corriere #news #2022… - CorriereUmbria : Corre verso la bara della regina Elisabetta a Westminster e viene arrestato | Video #reginaelisabetta #elisabetta… - Necxiuspuntodue : #DiMaio rappresenta #IlPeggioDelPeggio della #politica italiana e di quanto il #PD con le sue alleanze con il… - MaurizioGabell1 : RT @eva_rus_ita: @nzingaretti Invece, D’Alberti (consigliere giuridico di Draghi) che tra due giorni subentrerà ad Amato è una mossa “democ… - Beato2308 : RT @eva_rus_ita: @nzingaretti Invece, D’Alberti (consigliere giuridico di Draghi) che tra due giorni subentrerà ad Amato è una mossa “democ… -

Lunedì i funerali, atteso un esodo senza precedenti verso ...Un evento nell'evento. , leader mondiale nel settore degli orologi dadi lusso, ha inaugurato il 14 settembre la sua seconda boutique a Roma, in via Condotti 33. Il ...963 Penske cheil ...C’è stato un arresto la notte scorsa alla Westminster Hall, dove centinaia di migliaia di britannici, dopo attese di minimo 12-14 ore, stanno sfilando per rendere l’ultimo omaggio alla loro Regina. Un ...Il feretro di Elisabetta II arriverà da Balmoral al palazzo di Holyroodhouse a Edimburgo, residenza reale ufficiale in città intorno alle 16 locali (le 17 in Italia) e rimarrà nella Stanza del Trono, ...