Torvaianica | a tutta velocità con lo scooter nel parcheggio | si schianta contro le auto in sosta | 20enne in codice rosso FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 17 settembre 2022) Loche accelera nel, il giovane alla guida senza il casco. Poi qualcosa che non va nel verso giusto, perde illlo. E prende in pieno prima un’. Poi un’altra, dal lato opposto. E lui, un giovane di circa 20 anni, che viene sbalzato e sbatte a terra, restando gravemente ferito. L’incidente a Piazzale Kennedy È successo nella serata di oggi, 17 settembre, in piazzale Kennedy, a, in pieno centro. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 20:00. Fortunatamente in quel momento nessuno stava attraversando a piedi ilper andare a prendere la propria vettura. Altrimenti poteva scapparci il morto lì sul posto. Da quanto riportano alcuni residenti, sembrerebbe che lapossa aver influito nella dinamica dell’incidente. ...