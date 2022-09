Scoprire con eleganza: il trionfo del vestito corto nell’autunno 2022 (Di sabato 17 settembre 2022) La moda Autunno-Inverno 2022/2023 riporta sul podio la femminilità. Arma di seduzione? Il vestito corto. Il suo identikit: elegante per un matrimonio o una cerimonia, ma anche da giorno per l’ufficio o l’aperitivo. L’abito o la gonna mini giocano con i colori, ma non rinunciano al nero. Lolita guarda le foto Il vestito corto dell’Autunno 2022 Una sola regola: l’abito da comprare subito è corto sopra il ginocchio. Ma non ci sono limiti in fatto di stile. Sexy e in “dolce” rosa confetto ... Leggi su iodonna (Di sabato 17 settembre 2022) La moda Autunno-Inverno/2023 riporta sul podio la femminilità. Arma di seduzione? Il. Il suo identikit: elegante per un matrimonio o una cerimonia, ma anche da giorno per l’ufficio o l’aperitivo. L’abito o la gonna mini giocano con i colori, ma non rinunciano al nero. Lolita guarda le foto Ildell’AutunnoUna sola regola: l’abito da comprare subito èsopra il ginocchio. Ma non ci sono limiti in fatto di stile. Sexy e in “dolce” rosa confetto ...

noemiofficial : Ho vissuto quattro anni della mia vita a Londra. Una città ed una nazione stimolante ed energica con una storia tut… - DoraAlicia2208 : RT @fictionmediaset: I coprotagonisti di #ViolaComeIlMare simpatici, spiritosi, brillanti, unici e da scoprire, fin da venerdì 30. Qui con… - GianlucaBarone6 : RT @OrNella645587: @matteorenzi Ah quindi non serviva per pagare i debiti di tuo padre ed ingrassare il tuo c/c quello sventolato con orgog… - BiaNer1 : RT @AllMusicItalia: L'estate sta finendo e, con lei, anche i tormentoni estivi. Siete pronti a scoprire qual è il tormentone dei tormentoni… - Spenk78 : @m77c @Artedisuntzu @Gra_Gass Li ringrazi lei x averla costretta a fare da cavia. Non se la prenda con gli altri La… -