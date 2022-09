Richetti, una donna lo accusa di molestie. Azione: “È lui la parte lesa, ha denunciato un anno fa per stalking e minacce” (Di sabato 17 settembre 2022) L’inchiesta di Fanpage riporta la versione di un’anonima che racconta di aver subito abusi sessuali. Il senatore: «Io ho denunciato, chi mi calunnia no» Leggi su lastampa (Di sabato 17 settembre 2022) L’inchiesta di Fanpage riporta la versione di un’anonima che racconta di aver subito abusi sessuali. Il senatore: «Io ho, chi mi calunnia no»

CarloCalenda : Una persona denunciata alla magistratura e alla polizia postale da undici mesi per stalking e minacce, rilascia int… - pinapic : Oggi @carlocalenda si è svegliato e ha diffuso la querela che #Richetti ha presentato alla donna che lo accusa di m… - fattoquotidiano : Matteo Richetti, l’ombra delle molestie in Senato. “Chiedeva sesso in cambio di lavoro”. Calenda: “Lui vittima di u… - icarvsplume : RT @pinapic: Oggi @carlocalenda si è svegliato e ha diffuso la querela che #Richetti ha presentato alla donna che lo accusa di molestie def… - mzuppy : RT @laura_maffi: Il senatore accusato di molestie da un’inchiesta di Fanpage ha finalmente un nome Si tratta di Matteo Richetti, ex portav… -