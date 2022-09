Riapertura della Variante Solfatara (Di sabato 17 settembre 2022) Si riporta il comunicato del Sindaco Manzoni: “I tecnici e gli operai del Ciclo Integrato delle Acque hanno individuato e risolto il parziale cedimento della Variante Solfatara, causato da un generale assestamento del terreno. É stato operato uno scavo in urgenza e si è poi proceduto con il riempimento ed il costipamento meccanico dei terreni. Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di sabato 17 settembre 2022) Si riporta il comunicato del Sindaco Manzoni: “I tecnici e gli operai del Ciclo Integrato delle Acque hanno individuato e risolto il parziale cedimento, causato da un generale assestamento del terreno. É stato operato uno scavo in urgenza e si è poi proceduto con il riempimento ed il costipamento meccanico dei terreni. Il Blog di Giò.

gpellarin84 : RT @MassimoFellini: @elevisconti Comunque Elena, il vero limite della campagna elettorale, riguarda la riapertura dei #manicomi. Non me par… - MassimoFellini : @elevisconti Comunque Elena, il vero limite della campagna elettorale, riguarda la riapertura dei #manicomi. Non me… - lanuovariviera : Cinema al Concordia, in attesa della riapertura. Teatro occupato dalla 'Palma d'Oro' - MeridioNews : Rotatoria di Bicocca, l'ennesima promessa per la riapertura Ultimo ritardo causato da revoca della nuova aggiudicaz… - savonanews : Pietra, Cake$ come il Maestro Banksy: spunta un’opera al Santa Corona in favore della riapertura del punto nascite… -