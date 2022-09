Pioli: «Non conta l’assenza di Leao, ma lo spirito e la qualità. Domani è una sfida scudetto» (Di sabato 17 settembre 2022) L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha presentato in conferenza stampa il match con il Napoli, in programma Domani sera a San Siro. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Come cambia il Milan senza Leao? “Partita difficile, contro un avversario che ha tutte le carte in regola per essere una grande squadra: hanno tecnica, qualità ed è ben allenata. Leao? Non conta chi mancherà Domani, ma lo spirito e le qualità. Saelemaekers è un destro che può giocare a sinistra, può rientrare e tirare...”. Quanta intensità riuscirete a mettere Domani? “Sarà importantissimo, convocherò 25 giocatori, tutti disponibili e volenterosi. Come sale il livello degli avversari deve salire il livello delle nostre prestazioni. Siamo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 settembre 2022) L’allenatore del Milan, Stefano, ha presentato in conferenza stampa il match con il Napoli, in programmasera a San Siro. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Come cambia il Milan senza? “Partita difficile, contro un avversario che ha tutte le carte in regola per essere una grande squadra: hanno tecnica,ed è ben allenata.? Nonchi mancherà, ma loe le. Saelemaekers è un destro che può giocare a sinistra, può rientrare e tirare...”. Quanta intensità riuscirete a mettere? “Sarà importantissimo, convocherò 25 giocatori, tutti disponibili e volenterosi. Come sale il livello degli avversari deve salire il livello delle nostre prestazioni. Siamo ...

