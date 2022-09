Pagelle Spezia-Sampdoria 2-1: voti e tabellino Serie A 2022/2023 (Di sabato 17 settembre 2022) Le Pagelle, i voti e il tabellino di Spezia-Sampdoria 2-1, match della settima giornata di Serie A 2022/2023. Spettacolo nel primo tempo. Spezia (10) e Sampdoria (18) sono due delle tre squadre che hanno effettuato meno tiri nello specchio in campionato. La squadra di Gotti ribalta il risultato ed entra nel migliore dei modi alla prima sosta del campionato. Secondo successo per gli aquilotti che volano a 8 punti in classifica, ben 6 in più dei blucerchiati, ancora senza vittorie: la apre Sabiri, poi l’autogol di Murillo e la rete del definitivo 2-1 di Nzola. A inventarsi il solito eurogol è Sabiri: l’ex Ascoli disegna una traiettoria splendida dai 30 metri, che inganna Dragowski. La gioia degli ospiti dura a malapena ... Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) Le, ie ildi2-1, match della settima giornata di. Spettacolo nel primo tempo.(10) e(18) sono due delle tre squadre che hanno effettuato meno tiri nello specchio in campionato. La squadra di Gotti ribalta il risultato ed entra nel migliore dei modi alla prima sosta del campionato. Secondo successo per gli aquilotti che volano a 8 punti in classifica, ben 6 in più dei blucerchiati, ancora senza vittorie: la apre Sabiri, poi l’autogol di Murillo e la rete del definitivo 2-1 di Nzola. A inventarsi il solito eurogol è Sabiri: l’ex Ascoli disegna una traiettoria splendida dai 30 metri, che inganna Dragowski. La gioia degli ospiti dura a malapena ...

