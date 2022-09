Olimpiadi Parigi 2024, con lo storico oro di Raffaeli salgono a tre i pass conquistati dall’Italia (Di sabato 17 settembre 2022) In seguito all’oro di Sofia Raffaeli, l‘Italia ha ottenuto una carta olimpica (non nominale, posto riservato alla nazione e nome che sarà scelto dal dt Maccarani) per Parigi 2024 nella ginnastica ritmica – all-around indivduale, portando a quota tre i pass conquistati fin qui quando mancano poco meno di due anni alla rassegna a cinque cerchi francese. Nel tiro a volo erano arrivate altre due carte olimpiche “posto nazione”, una femminile nel Trap (conquistata per l’Italia da Silvana Stanco), l’altra nello Skeet maschile (conquistata per l’Italia da Luigi Lodde). SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) In seguito all’oro di Sofia, l‘Italia ha ottenuto una carta olimpica (non nominale, posto riservato alla nazione e nome che sarà scelto dal dt Maccarani) pernella ginnastica ritmica – all-around indivduale, portando a quota tre ifin qui quando mancano poco meno di due anni alla rassegna a cinque cerchi francese. Nel tiro a volo erano arrivate altre due carte olimpiche “posto nazione”, una femminile nel Trap (conquistata per l’Italia da Silvana Stanco), l’altra nello Skeet maschile (conquistata per l’Italia da Luigi Lodde). SportFace.

