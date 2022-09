MotoGP, gara 18 settembre: orario, programma GP Aragon, tv, streaming, guida Sky e TV8 (Di sabato 17 settembre 2022) Domani, domenica 18 settembre, il MotorLand di Alcañiz ospiterà il Gran Premio d’Aragon 2022, valido come quindicesimo e sestultimo round stagionale del Motomondiale. In MotoGP ormai è sfida a tre per il titolo con protagonisti Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia e Aleix Espargarò. Il francese della Yamaha è ancora leader con un margine di 30 punti sul piemontese della Ducati e di 33 sul catalano dell’Aprilia, ma la pista Aragonese in passato non gli ha regalato grandi soddisfazioni ed è quindi chiamato a limitare i danni. Il Gran Premio d’Aragon 2022 della MotoGP verrà trasmesso in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go e Now. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle gare con ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) Domani, domenica 18, il MotorLand di Alcañiz ospiterà il Gran Premio d’2022, valido come quindicesimo e sestultimo round stagionale del Motomondiale. Inormai è sfida a tre per il titolo con protagonisti Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia e Aleix Espargarò. Il francese della Yamaha è ancora leader con un margine di 30 punti sul piemontese della Ducati e di 33 sul catalano dell’Aprilia, ma la pistaese in passato non gli ha regalato grandi soddisfazioni ed è quindi chiamato a limitare i danni. Il Gran Premio d’2022 dellaverrà trasmesso in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno, Sky Sported in direttasu Sky Go e Now. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle gare con ...

