Morto Henry Silva | l’attore che aveva interpretato decine di “cattivi”

corona_tweet : RT @pleccese: Morto Henry Silva, addio al ‘cattivo dalla faccia di gomma’ ??Leggi di più su - paoloferrarelli : RT @Adnkronos: Morto l'attore #HenrySilva, addio al 'cattivo dalla faccia di gomma'. - lifestyleblogit : Morto Henry Silva, addio al 'cattivo dalla faccia di gomma' - - pleccese : Morto Henry Silva, addio al ‘cattivo dalla faccia di gomma’ ??Leggi di più su - CasaItaliaRadio : Morto Henry Silva, addio al ‘cattivo dalla faccia di gomma’ ??Leggi di più su -

... l'attore statunitenseSilva , protagonista di 140 film tra i quali "Colpo grosso", "Va' e uccidi" e "Johnny Cool, messaggero di morte", èalla vigilia del 96esimo compleanno mercoledì 14 ...Silva è. L'attore, comparso in pellicole come Colpo grosso, Va' e uccidi, Un fiume di dollari e La mala ordina aveva 95 ...Aveva 95 anni ed era celebre per l’espressione dura e impassibile. Negli anni 70 ha lavorato anche a western e polizieschi italiani ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...