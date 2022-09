Meta difende Microsoft sull’affare Activision Blizzard: nessun monopolio per il colosso di Zuckerberg (Di sabato 17 settembre 2022) nessun allarma monopolio. A regalare un endorsement a Microsoft, questa volta ci ha pensato niente meno che Meta. Il gruppo di social network del magnate Zuckerberg, detentore tra gli altri di Facebook e Instagram, ha difeso a spada tratta il colosso di Redmond nell’affare che lo ha visto accaparrarsi Activision Blizzard. Activision Blizzard: Meta difende Microsoft – 12922 www.computermagazine.itUn colpo da novanta. Anzi, da quasi 70. Come i miliardi che Microsoft ha sborsato per aggiudicarsi uno degli studi della game industry più grossi e potenti dell’intera storia videoludica. Torniamo a parlare dell’affare che ha coinvolto il ... Leggi su computermagazine (Di sabato 17 settembre 2022)allarma. A regalare un endorsement a, questa volta ci ha pensato niente meno che. Il gruppo di social network del magnate, detentore tra gli altri di Facebook e Instagram, ha difeso a spada tratta ildi Redmond nell’affare che lo ha visto accaparrarsi– 12922 www.computermagazine.itUn colpo da novanta. Anzi, da quasi 70. Come i miliardi cheha sborsato per aggiudicarsi uno degli studi della game industry più grossi e potenti dell’intera storia videoludica. Torniamo a parlare dell’affare che ha coinvolto il ...

aldino_81 : @gnu4545 E vedremo quest'inverno quando farà l'albero di natale da un gigawatt a metà ottobre......siamo veramente… - ele_meta : RT @ValentinaPetrin: Chi cavalca la retorica del diritto di non abortire, mente ed è pericoloso. Candida chi difende il diritto del feto ad… - AntonelloAng : Magari quelli che definisci 'innamorati delle proprie idee' sono solo innamorati di un calcio più divertente, meno… - MiltonZelaya13 : @OfficialSSLazio @lukaromero_ @ciroimmobile Sarri c'hai 70 anni e ancora non hai capito come si difende e che per v… - MiltonZelaya13 : @OfficialSSLazio Sarri c'hai 70 anni e ancora non hai capito come si difende e che per vincere bisogna fare gol ess… -