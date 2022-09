Incendio di bosco vicino alle case tra Alassio e Laigueglia (Di sabato 17 settembre 2022) Un Incendio sta minacciando diverse abitazioni sulla via Aurelia tra Alassio e Laigueglia (Savona). Le fiamme infatti sono divampate sulla collina soprastante, molto vicino alle case. Sul posto i ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 settembre 2022) Unsta minacciando diverse abitazioni sulla via Aurelia tra(Savona). Le fiamme infatti sono divampate sulla collina soprastante, molto. Sul posto i ...

varesenews : Incendio nei prati e nel bosco di Sant’Anna a Cassano - ptvtelenostra : PROVOCANO UN INCENDIO NEL BOSCO. DENUNCIATI DUE UOMINI DI MONTEVERDE - - PinoTor64 : RT @PinoTor64: @Padreantoniomo1 @domenicosaretto @suha_Alqs_zkria @emmpad2 @Pontifex_it Grazie per le vostre Preghiere le sento come Ben… - PinoTor64 : @Padreantoniomo1 @domenicosaretto @suha_Alqs_zkria @emmpad2 @Pontifex_it Grazie per le vostre Preghiere le sento… - SiciliaTV : Sono dovuti intervenire anche un canadair dei Vigili del fuoco e un elicottero della Forestale, per... #bosco… -