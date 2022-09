È morto a Dubai l’ex parlamentare Amedeo Matacena: stroncato da un infarto a 59 anni (Di sabato 17 settembre 2022) È morto ieri pomeriggio a Dubai Amedeo Matacena. l’ex parlamentare, che aveva 59 anni, aveva accusato un malore nei giorni scorsi per il quale era stato ricoverato e poi dimesso. Sarebbe stato stroncato da un infarto mentre viaggiava sull’ambulanza durante il trasferimento in ospedale. La notizia, diffusasi ieri pomeriggio a Reggio Calabria, la città in cui l’ex deputato di Forza Italia aveva vissuto prima di trasferirsi negli Emirati arabi, è stata confermata dai legali dell’ex parlamentare, Marco Tullio Martino, Enzo Caccavari e Renato Vigna. LEGGI ANCHE Da Dubai Di Maio promette la soluzione del caso Costantino. Lo fece anche per Chico Forti... Accusa farsa ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 settembre 2022) Èieri pomeriggio a, che aveva 59, aveva accusato un malore nei giorni scorsi per il quale era stato ricoverato e poi dimesso. Sarebbe statoda unmentre viaggiava sull’ambulanza durante il trasferimento in ospedale. La notizia, diffusasi ieri pomeriggio a Reggio Calabria, la città in cuideputato di Forza Italia aveva vissuto prima di trasferirsi negli Emirati arabi, è stata confermata dai legali del, Marco Tullio Martino, Enzo Caccavari e Renato Vigna. LEGGI ANCHE DaDi Maio promette la soluzione del caso Costantino. Lo fece anche per Chico Forti... Accusa farsa ...

ilpost : È morto Amedeo Matacena, ex parlamentare di Forza Italia da anni latitante a Dubai - SecolodItalia1 : È morto a Dubai l’ex parlamentare Amedeo Matacena: stroncato da un infarto a 59 anni - AlqamahPost : Morto a Dubai ex deputato di Forza Italia Amedeo Matacena - - gioporce : RT @fattoquotidiano: Morto Amedeo Matacena, aveva 59 anni. Ex deputato di Forza Italia, era latitante a Dubai dopo la condanna per concorso… - ZPeppem : RT @Marty_Loca80: L'ex deputato di Forza Italia Amedeo Matacena, 59 anni, è morto a Dubai. Viveva negli Emirati Arabi da circa 10 anni, dop… -