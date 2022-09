Benno Neumair e la mancanza di materia grigia (Di sabato 17 settembre 2022) Dalla perizia dei consulenti della difesa di Benno Neumair sarebbe emerso che questi soffrirebbe di “Disturbo Narcisistico di Personalità e di Disturbo Narcisistico di Personalità”. Tali elementi avrebbero condotto a un’incapacità di agire un controllo comportamentale, ragion per cui, il litigio col padre Peter, circostanza riferita solo dallo stesso imputato, avrebbe fatto da detonatore della sua rabbia, portandolo a uccidere. Neumair, come evidenziato dai consulenti, avrebbe un “difetto cerebrale riscontrato per mezzo di risonanza magnetica, ovvero una mancanza di materia grigia nella zona destra dell’ippocampo. La massa grigia degenera quando gli steroidi anabolizzanti vengono assunti per molto tempo. Inoltre, i pazienti con un ippocampo danneggiato tendono a non ... Leggi su panorama (Di sabato 17 settembre 2022) Dalla perizia dei consulenti della difesa disarebbe emerso che questi soffrirebbe di “Disturbo Narcisistico di Personalità e di Disturbo Narcisistico di Personalità”. Tali elementi avrebbero condotto a un’incapacità di agire un controllo comportamentale, ragion per cui, il litigio col padre Peter, circostanza riferita solo dallo stesso imputato, avrebbe fatto da detonatore della sua rabbia, portandolo a uccidere., come evidenziato dai consulenti, avrebbe un “difetto cerebrale riscontrato per mezzo di risonanza magnetica, ovvero unadinella zona destra dell’ippocampo. La massadegenera quando gli steroidi anabolizzanti vengono assunti per molto tempo. Inoltre, i pazienti con un ippocampo danneggiato tendono a non ...

NotizieNews2 : La difesa di Benno Neumair: 'Ha un disturbo di personalità: è malato' - infoitinterno : La difesa di Benno Neumair: “Ha un disturbo di personalità: è malato” - infoitinterno : «Benno Neumair è malato e va trattato come tale» - infoitinterno : Benno Neumair, la perizia della difesa: «Ha un disturbo della personalità grave, non può stare in carcere» - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: 'Incapace di intendere e di volere nel primo omicidio e capacità scemata nel secondo delitto'. Per i tre consulenti nomi… -